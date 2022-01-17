Сеул, , 14:27 — REGNUM С марта 2022 года дети иностранцев в возрасте от трёх до пяти лет, проживающих в столице Южной Кореи, будут получать субсидии на оплату обучения в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления образования Сеула.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, размер выплат для посещающих государственные детские сады составит до 150 тыс. вон (~$126) в месяц, а для посещающих частные детские сады — до 350 тыс. вон (~$290) в месяц.

Известно, что размер выплат эквивалентен субсидиям для детей граждан Южной Кореи.

В настоящее время государственные детские сады Сеула посещают 318 детей иностранцев, а частные — 366 детей.