Сеул, 17 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. С марта 2022 года дети иностранцев в возрасте от трёх до пяти лет, проживающих в столице Южной Кореи, будут получать субсидии на оплату обучения в детских дошкольных учреждениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления образования Сеула.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, размер выплат для посещающих государственные детские сады составит до 150 тыс. вон (~$126) в месяц, а для посещающих частные детские сады — до 350 тыс. вон (~$290) в месяц.

Известно, что размер выплат эквивалентен субсидиям для детей граждан Южной Кореи.

В настоящее время государственные детские сады Сеула посещают 318 детей иностранцев, а частные — 366 детей.