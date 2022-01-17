Тула, 17 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка № 18 Ефремовского судебного района Тульской области Павел Николаев погиб 15 января в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе Тульского областного суда. Ему было 32 года.

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«Судейское сообщество Тульской области, Управление Судебного департамента в Тульской области, Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области выражают искренние соболезнования семье, родным и близким П.А.Николаева», — говорится в сообщении суда.

Мировым судьёй Николаев был назначен в феврале 2019 года, на трёхлетний срок, в судебную систему он пришёл из органов прокуратуры.

По некоторым данным, причиной гибели мирового судьи могло стать отравление угарным газом. Следственные органы проводят проверку.