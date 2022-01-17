Париж, , 14:26 — REGNUM Американская компания откроет завод по переработке пластика во Франции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в Twitter.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Руководители американской группы «Eastman» подтверждают мне: они выбирают Францию», — написал глава французского государства в Twitter.

Новый завод обеспечит французам 350 рабочих мест.

Эммануэль Макрон приветствует реиндустриализацию и экологический переход во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены, которые приедут на соревнования во Францию, должны пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы выйти на спортивную арену.

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