Киев, 17 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. От услуг бесплатного государственного адвоката отказался бывший президент Украины Петр Порошенко, указав, что ему пытались назначить такового насильно. Об этом бывший украинский лидер 17 января заявил в ходе заседания Печерского суда в Киеве, где рассматривалась мера пресечения ему по делу о государственной измене, трансляция велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

ИА REGNUM Порошенко

«Я хотел бы обратить ваше (суда — ред.) внимание, что, не имея для этого никаких правовых оснований, была попытка незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то, что мои адвокаты прибыли на судебное заседание», — сказал он.

Также бывший президент страны уточнил, что считает это нарушением его права на защиту и отметил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с тем, чтобы они расследовали этот факт.

Кроме того, он отказался от услуг бесплатного государственного адвоката и призвал судью отдельным решением обязать правоохранительные органы расследовать, кто и для чего пытался назначить ему государственного адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) заявили, что сотрудники ГПСУ не препятствовали возвращению на родину бывшего украинского президента Петра Порошенко.