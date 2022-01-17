Саранск, 17 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Саранске для купания в праздник Крещения будут оборудованы шесть купелей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещение

Купели будут доступны на Лесном озере, на водоеме в Зеленой роще, а также в районе кафе «Огни Саранска», проруби будут подготовлены на пруду в районе Иоанна Богословского мужского монастыря (село Макаровка); на святом источнике, освященном во имя иконы Казанской Божьей Матери (село Куликовка); а святом источнике Апостолов Петра и Павла (деревня Полянки).

Все места, где будут открыты купели, также оборудуют кабинками для переодевания, лавочками и наружным освещением. После проруби можно будет согреться горячим чаем.

Рядом с местами купаниями будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и бригады скорой помощи.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в Крещение в проруби искупались около 3 тыс. жителей Мордовии, в Саранске в купели окунулись более 900 человек.