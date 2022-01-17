Москва, , 14:23 — REGNUM Парагвайский футболист Хесус Медина стал игроком московского ЦСКА. Об 17 января этом сообщает пресс-служба клуба.

ФК ЦСКА

1 января 24-летний полузащитник покинул на правах свободного агента американский клуб «Нью-Йорк Сити», за который играл в 2018 года.

Ранее сообщалось, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на 3,5 года. Его зарплата в клубе составит €1,77 млн в год.

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