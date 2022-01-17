Москва, 17 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Русская православная церковь подготовила 39 новых инициатив, среди которых оказался молебен для тех, кто «одержим компьютерной страстью». Об этом 17 января пишет «Игромания».

Иван Шилов ИА REGNUM Геймеры

Все предложения в 2021 году отправили на рассмотрение в Священный Синод Русской православной церкви. Среди необычных инициатив также оказались молебены на случай «сдачи экзаменов», «начала учёбы в заведениях для взрослых» и даже «по случаю поиска работы».

Напомним, что с 1 января 2022 года игромания официально считается болезнью. Она была внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.