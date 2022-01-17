Москва, , 14:22 — REGNUM Участие российского АПК в трансформации мирового рынка продовольствия стало ключевой темой первого дня Гайдаровского форума. Модератором дискуссии «Устойчивое развитие сельского хозяйства: что это значит для России» выступила директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова.

Участниками обсуждения стали президент Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник, руководитель дирекции развития агро — и биотехнологий «Иннопрактика» Владимир Авдеенко и председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Как отметила Евгения Серова, устойчивое сельское хозяйство — это производство сельзохпродукции при котором большое внимание уделяется сохранению ресурсов, в первую очередь речь идет о сельхозземлях и их качестве, для будущих поколений.

«Помочь могут новые устойчивые технологии. А в сельском хозяйстве существуют такие, которые могут даже секвестрировать выбросы», — подчеркнула Евгения Серова.

Виктор Линник заострил внимание не том, что, климатические условия в России позволяют, как минимум удвоить производство зерновых и нарастить производства мяса без вреда для экологии.

«Понимаю климатических активистов в ЕС и США, где производство мяса в 10 раз больше, чем в России. У них совершенно другие условия. И для них использование устойчивых технологий в том формате, что существует у них, целесообразно. Их же они используют, кстати, для защиты собственного рынка. Например, мы не можем поставлять им мясо и птицу», — отметил глава «Мираторга». Он же подчеркнул, что в России должна быть собственная стратегия развития сельхоз рынка.

Сохранение почв, по мнению представителя «Иннопрактики» Владимира Авдеенко, и есть одной из ключевых задач устойчивого развития в сельском хозяйстве.

«Мы посмотрели на урожайность основной зерновой культуры. На протяжении нескольких тысяч лет, до конца 19 века, показатель не менялся. При этом за первую половину 20 века урожайность выросла в 20 раз, на это повлияла механизация сельского хозяйства. А за вторую половину 20 века урожайность выросла в 40 раз. Это генетика и применение минеральных удобрений. То есть мы сейчас оказались в ситуации, когда со скоростью в 40 раз больше, чем 100 лет назад, извлекаем полезные вещества из почвы. И скорость эта только увеличивается», — рассказал Владимир Авдеенко.

Именно поэтому необходимо использовать технологии восстановления почв.

«Они есть и представляют собой консорциум различных микроорганизмов, полученных методом микробного синтеза. Причем мы их получаем не в лабораторных, а в реальных условиях. Мы видим хорошие результаты. И спустя два года к нам присоединились почти все ведущие агрокомпании. В прошлом году мы обработали более 5 тыс. гектаров в 21 регионе России», — отметил Владимир Авдеенко.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал об инициативах компании в области восстановления почв и трансформации рынка удобрений в сторону цифровизации услуг и предоставления готовых решений для фермеров.

На данный момент в портфеле компании более 50 марок удобрений, адаптированных под разные сельхозкультуры и природно-климатические условия. Каждая гранула комплексных удобрений ФосАгро содержит до 8 микроэлементов — азот, фосфор, калий, серу, цинк, бор.

«Сегодня ФосАгро уделяет большое внимание развитию и разработке новых марок удобрений, которые обеспечивают эффективное питание растений и позволяют вести сельское хозяйство в соответствии с требованиями устойчивости. Так, мы запустили производство карбамида с ингибитором уреазы, который минимизирует выбросы парниковых газов при сельхозпроизводстве. К 2025 году мы будем предлагать клиентам свыше 100 марок, в том числе 25 инновационных биоминеральных удобрений, удобрений с ингибиторами и мелиорантами, а также удобрений пролонгированного действия», — отметил Андрей Гурьев.

Возросшие запросы потребителей на «зеленую» продукцию дают новые возможности российскому аграрному сектору.

«Рынок «зеленой» продукции — самый быстрорастущий, и это хорошая ниша для России. Важно, что при активном участии ФосАгро в нашей стране в рамках создания по инициативе Президента В.В. Путина «зеленого» бренда улучшенного продовольствия введены самые жесткие в мире ограничения на кадмий в удобрениях. Они в три раза строже лимитов, которые только в следующем году начнут действовать ЕС. Столь высокие стандарты гарантируют безопасность сельхозпродукции, выращиваемой с применением наших экоэффективных, а в перспективе и углеродно-нейтральных удобрений, тем самым укрепляя позиции АПК РФ за рубежом», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» и член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев.

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