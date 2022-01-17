Ереван, , 14:22 — REGNUM Вице-спикер парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор», спецпредставитель Еревана по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян попытался начать потасовку в ходе заседания 17 января, когда его назвали «агентом турецкого влияния». Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обвинения в адрес Рубиняна и других представителей властей стали выкрикивать депутаты от оппозиционного блока «Армения». Вице-спикер потребовал от них «успокоиться» и начал угрожать.

«Я призываю вашу парламентскую фракцию, наконец, успокоиться, иначе я сделаю с вами все, что захочу, всё, что посчитаю нужным», — заявил Рубинян.

В ответ ему стали кричать «не сможешь», после этого вице-спикер выбежал со своего места в сторону оппозиционных депутатов. Его коллеги не дали ему начать потасовку. После этого Рубинян объявил перерыв.

Напомним, Ереван и Анкара ведут переговоры о нормализации отношений. В Армении представители оппозиции обвиняют премьер-министра республики Никола Пашиняна и его соратников в стремлении пойти на уступки Турции в ущерб интересам Армении.