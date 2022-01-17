Кабул, 17 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Ряд семей, перемещенных в результате войны в афганских провинциях Сарипуль, Фарьяб, Джаузджан и Балх и проживающих в настоящее время в лагере в Мазари-Шарифе, говорят, что из-за нехватки еды, бедности и различных болезней они были вынуждены выставить на продажу своих детей и почки.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Но, как сообщается, осуществить это им помешали улемы и благотворительные организации, передает TOLOnews.

По их словам, в каждой семье от двух до семи маленьких детей, и им приходится жертвовать одним из них, чтобы остальные члены семьи могли выжить.

По словам членов этих семей, цена ребенка составляет от 100 до 150 тысяч афгани, а цена почки — от 150 до 220 тысяч афгани.

«Мы попали в трудную ситуацию, я сама перенесла операцию, о нас никто не заботится, мы в большой беде», — рассказала женщина в одной из семей, живущих в лагере.

В другой семье сообщили, что собирались продать ребенка за 150 тысяч афгани, но пришёл хаджи (человек, совершивший хадж — паломничество в Мекку — прим. ИА REGNUM) и сказал, что этого делать не нужно, что это грех.

В то же время сотрудники одного благотворительного фонда, зная об этой ситуации, приготовили и раздали горячую еду для 10 тысяч человек вместе с денежными пожертвованиями и просят другие благотворительные фонды и бизнесменов помочь таким семьям.

«Есть девушки, которые были готовы продать свою невинность, некоторые семьи даже продавали своих детей, но мы смогли хоть что-то сделать для них», — поделился Мохаммад Садык Касеми, глава благотворительной организации в Балхе.

Ряд улемов и жителей Балха в нынешних условиях повсеместной нищеты призывают международное сообщество расширить свою гуманитарную помощь Афганистану и разблокировать замороженные деньги Афганистана.