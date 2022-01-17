Москва, , 14:20 — REGNUM Ситуация с блокировкой в Facebook страницы российской делегации является прямой попытка цензуры, Москва будет ставить вопрос перед генеральным секретарем ОБСЕ, заявил 17 января постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

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«Это, конечно, нетерпимая абсолютно ситуация. Ситуация, когда мы сталкиваемся с прямой угрозой замолчать мнение в эфире. Это прямая попытка цензуры, основанная на политических мотивах», — цитирует его РИА Новости.

Лукашевич добавил, что данную проблему российская сторона будет ставить перед профильным институтом — «представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также польским председательством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской соцсети Facebook (Meta) заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

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