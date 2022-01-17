Москва, 17 января 2022, 14:20 — REGNUM Ситуация с блокировкой в Facebook страницы российской делегации является прямой попытка цензуры, Москва будет ставить вопрос перед генеральным секретарем ОБСЕ, заявил 17 января постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.
Лукашевич добавил, что данную проблему российская сторона будет ставить перед профильным институтом — «представителем по вопросам свободы СМИ и генсеком ОБСЕ, а также польским председательством».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской соцсети Facebook (Meta) заблокировало страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.
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