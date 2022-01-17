Москва, , 14:19 — REGNUM Причин роста мировых цен на нефть несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Во-первых, страны ОПЕК имеют тактику «осторожности» наращивания объемов нефти на рынок. Сейчас идут только плановые увеличения, причём пропорционально долей стран рынка.

Во-вторых, основным фактором является нехватка мощностей. Из-за пандемии многие заводы сразу во многих странах занимаются технологическим переоснащением и есть недозагрузка.

Рост потребления связан с сильным приростом новых логистических цепочек, и заводы с возросшими нагрузками не справляются.

В-третьих, в декабре традиционно высокий сезон потребления (новогодние поставки товаров для распродаж, продуктов и туризм) и тут прирост обычно составляет 10−20%.

В-четвёртых, впереди ожидание новых изоляций из-за нового штамма коронавируса «Оимкрон». И сейчас все хотят отыграть убытки и упущенные выгоды на высоких ценах нефти», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предполагают, что цены на нефть Brent могут достичь $100 за баррель уже в феврале 2022 года.

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