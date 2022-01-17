Москва, , 14:18 — REGNUM Телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным провел премьер-министр Пакистана Имран Хан, об этом 17 января сообщает пресс-служба пакистанского лидера.

По информации пресс-службы, лидеры обеих стран с теплотой вспомнили свои прошлогодние беседы и обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

«Премьер-министр Имран Хан высоко оценил заявление президента Путина о том, что оскорбление Святого пророка Мухаммада (мир ему и благословение) не считается выражением свободы творчества, а является «нарушением свободы вероисповедания», — подчеркнули в пресс-службе.

Премьер-министр отметил, что в своих выступлениях перед Генеральной ассамблеей ООН он регулярно подчеркивал ужасающий рост исламофобских настроений и связанной с ними ненависти, указывая на ее серьезные последствия. Хан также подчеркнул, что двусторонние отношения Пакистана с Россией развиваются по восходящей траектории. В них особое внимание уделяется торгово-экономическим связям и сотрудничеству в области энергетики. Пакистанский лидер подтвердил готовность правительства к скорейшей реализации проекта газопровода «Пакистанский поток».

Оба лидера договорились укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, расширять обмены на высоком уровне и поддерживать тесные контакты по вопросам, касающимся Афганистана. Хан также обратил внимание на то, что мир и стабильность Афганистана имеет решающее значение для региональной стабильности.

«Он подчеркнул, что Афганистан сталкивается с серьезными гуманитарными и экономическими проблемами, и поддержка международного сообщества народу Афганистана в этот критический момент по-прежнему жизненно важна», — указали в пресс-службе.

Премьер-министр также подчеркнул важность высвобождения финансовых активов Афганистана для удовлетворения насущных потребностей афганского народа.

«Премьер-министр отметил, что с нетерпением ждет визита президента Путина в Пакистан, а также своего визита в Россию в соответствующее время», — заявили в администрации Хана.