Екатеринбург, 17 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двух девочек. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского Следственного комитета Александр Шульга.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

Трагедия произошла 16 января. Девочки 2017 и 2018 года рождения отравились при пожаре продуктами горения и скончались в одной из больниц. Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. По данным следствия, их 34-летняя мать вместе с сожителем ушла в магазин, дети остались дома одни. В этот момент произошло возгорание в одной из комнат, в результате чего возникло сильное задымление.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что семья является неблагополучной и неполной. Дело возбудили в отношении матери детей. Ранее эта гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за побои и неисполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.