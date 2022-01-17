Воронеж, , 14:18 — REGNUM Предварительное слушание по уголовному делу в отношении Антона Макарова, обвиняемого в убийстве троих военнослужащих на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, состоялось 17 января в Воронежском гарнизонном военном суде.

На Балтиморе Фото пресс-службы Западного военного округа

Заседание суда состоялось в закрытом режиме. Дело рассматривается судьёй второго Западного окружного военного суда, прибывшим в Воронеж из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров обвиняется в том, что 9 ноября 202 года, являясь на тот момент солдатом срочной службы, убил троих сослуживцев на аэродроме «Балтимор». Его задержали спустя несколько часов в Воронежской области. Макаров был направлен на принудительное психиатрическое лечение. Также ранее адвокат Макарова сообщало журналистам о том. что Макаров жаловался на дедовщину в части.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже начнется суд над «балтиморским стрелком» Макаровым