Москва, , 14:33 — REGNUM Неудавшаяся попытка силой доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о госизмене после его возвращения на родину унизила действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, уголовное преследование Порошенко было организована Зеленским, который пытается устранить всех возможных политических оппонентов в свете резкого падения его рейтинга на фоне обнищания населения Украины. Однако эта попытка потерпела крах, что унизило действующего главу государства в глазах как политиков, так и народа.

«По сути Порошенко, как бы мы его не ненавидели, тёплыми струями позора оросил лицо Зеленского сегодня», — сказал Шарий.

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