Москва, 17 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Неудавшаяся попытка силой доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о госизмене после его возвращения на родину унизила действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом 17 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский политик Анатолий Шарий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, уголовное преследование Порошенко было организована Зеленским, который пытается устранить всех возможных политических оппонентов в свете резкого падения его рейтинга на фоне обнищания населения Украины. Однако эта попытка потерпела крах, что унизило действующего главу государства в глазах как политиков, так и народа.

«По сути Порошенко, как бы мы его не ненавидели, тёплыми струями позора оросил лицо Зеленского сегодня», — сказал Шарий.