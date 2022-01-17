Пенза, 17 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Порывы южного ветра до 18 м/с ожидаются в Пензенской области 18 января. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

В течение суток, 18 января, вероятен небольшой, местами умеренный снег. Ожидается южный ветер от 8 до 13 м/с, местами порывы достигнут 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит —4.—9˚С, днем потеплеет до 0.—5˚С. На дорогах гололедица.

ИА REGNUM ранее сообщало, 18 января в Башкирии ожидается небольшой снег. На некоторых участках дорог может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до отметки — 15 °C, днем столбик термометра может упасть до — 6 °C.

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