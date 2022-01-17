Иерусалим, 17 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Жителей дома в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме попытались выселить израильские полицейские. Об этом 17 января сообщает агентство Al-Quds.

English.pnn.ps Палестина

По данным журналистов, власти Израиля приняли решение об экспроприации земельного участка у арабской семьи, для строительства школы. После того, как полиция попыталась выселить жителей дома, в Восточном Иерусалиме начались арабские волнения. Жители Шейх-Джарраха вступают в столкновения с полицией и требуют прекращения политики «апартеида».

Протест жителей Шейх-Джарраха был поддержан рядом палестинских вооружённых фракций. Движение ХАМАС выступило с предостережением в адрес израильских властей, требуя немедленного прекращения агрессии в Восточном Иерусалиме.

В мае 2021 года протесты в Шейх-Джаррахе привели к тому, что ХАМАС и ряд союзных группировок начали ракетные обстрелы израильской территории.