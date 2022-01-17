Москва, , 14:12 — REGNUM Российские спортсмены должны занять место в первой тройке в общекомандном медальном зачёте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 17 января заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков Olympic.ru

«Мы сможем побороться за место в ведущей тройке», — сказал Поздняков.

Он отметил, что прогноз ОКР на Олимпиаду в Пекине — 30 завоёванных медалей. При этом есть форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.