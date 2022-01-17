Киев, , 14:12 — REGNUM Киеву не стоит на многое рассчитывать от визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на Украину. Такое мнение высказал бывший глава МИД Украины, экс-посол в ФРГ Павел Климкин.

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Он считает, что Бербок постарается разобраться в том, что происходит вокруг Украины, и услышать это от Киева и Москвы.

«Своеобразная «разведка боем», — пояснил Климкин в опубликованном 17 января комментарии изданию «Главком».

Экс-глава МИД Украины добавил, что Берлин может предложить новые встречи в «нормандском формате» плюс инвестиции, в частности зелёные». Кроме того, по его словам, Германия может гарантировать транзит через Украину.

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«На что-то другое тяжело рассчитывать», — подчеркнул Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы прибудет с визитом в Киев 17 января. Главными темами её обсуждений с украинской стороной станут укрепление двустороннего сотрудничества ФРГ и Украины, противодействие угрозам в энергетической сфере, поддержка Киева из якобы «угрозы» России и активизация мирного урегулирования конфликта на востоке страны и восстановление работы в «нормандского формате» (Россия, Германия, Франция и Украина).

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