Минск, 17 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. После приземления в аэропорту Минска пассажирский самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии» выкатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом 17 января сообщает пресс-служба минского аэропорта в своем телеграмм-канале.

Julian Herzog Самолёт Airbus A320

Уточняется, что около 11:45 (совпадает с мск) самолет Airbus А-320 авиационной компании «Узбекские авиалинии», который следовал по маршруту Ташкент — Минск, совершил успешное приземление в минской воздушной гавани.

«Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находится 115 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии привлекли к административной ответственности местного жителя, отказавшегося надеть маску во время полета на самолете.