Волгоград, , 14:16 — REGNUM До конца 2022 года по специально разработанной к 80-летию Сталинградской Победы программе в Волгоградской области отремонтируют 52 памятника и братских захоронения, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе облдумы.

Красные гвоздики Дарья Драй © ИА REGNUM

Работы проведут в 22 муниципалитетах, на эти цели из областного и местных бюджетов выделяют 255 млн рублей. Компании-проектировщики для реставрации мемориалов определены по результатам конкурсных процедур. До конца марта 2022 года подрядчики завершат этап разработки проектно-сметной документации, с наступлением устойчивой тёплой погоды реставрационные работы начнут на 52 мемориалах.

Еще 20 воинских захоронений приведут в порядок в 2022 году по федеральной целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы».