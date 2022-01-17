Казань, , 14:09 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается 18 января в Татарии. В регионе прогнозируют метель и сильный ветер, сообщает ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на метеослужбы.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на 18 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, в отдельных районах метель. Порывы юного ветра достигнут 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит —6…—11˚С, днем потеплеет до —1.—6˚С. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Мурманске в связи с неблагоприятными метеоусловиями до 15 часов закрыт аэропорт.

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