Джакарта, , 14:08 — REGNUM Правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали до 24 января 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

За пределами островов Явы и Бали продлили действие ограничений по коронавирусу до 31 января.

В настоящее время распространение штамма «Омикрон» представляет угрозу для Индонезии. В стране зарегистрировали 748 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, достигло 119 746 532 человек.

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