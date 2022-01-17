Уфа, , 14:13 — REGNUM Более 237 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в 2021 году в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в 2021 году в республике зарегистрировано более 4,5 тысяч преступлений и 3,8 тысяч административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе мониторинга сети интернет прокуроры выявили свыше 700 сайтов пронаркотической направленности, информация о которых направлена в Роскомнадзор. В результате ведомство ограничило доступ к более 630 ресурсам, которые содержат запрещенную информацию о наркотиках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что более 15 тысяч наркопотребителей пролечили специалисты наркологической службы в Башкирии.