Село Краснотуранск, Красноярский край, , 14:05 — REGNUM В Краснотуранском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства гибели двух рыбаков. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Лёд на реке Ian Mackenzie

16 января следователям поступило сообщение об обнаружении тел двух рыбаков в палатке на льду Красноярского водохранилища в районе села Восточное Краснотуранского района. Погибшие — 49-летний и 66-летний мужчины. При осмотре тел признаков криминального характера смерти не обнаружено.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, 15 января двое жителей города Минусинска приехали на указанное место на зимнюю рыбалку. Мужчины установили палатку для обогрева, отопление осуществлялось посредством газовой печи.

В какой-то момент рыбаки перестали выходить на связь с родственниками. Установлено, что дымоход газовой печи при выходе на внешнюю сторону палатки не плотно соединён с частью трубы. Вероятно, это могло привести к попаданию угарного газа внутрь палатки.

«Предположительно, смерть мужчин наступила в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении ведомства.

Проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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