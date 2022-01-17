Сургут, Югра, , 14:05 — REGNUM В Сургуте вынесен приговор двум учителям физкультуры по факту гибели девятилетнего мальчика после урока в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бассейн modi74

Из материалов суда следует, что 3 февраля 2021 года на уроке физкультуры школьник захлебнулся водой в бассейне и начал тонуть. Когда его вытащили из бассейна, вызвали скорую, ребёнка медики увезли в реанимацию, где мальчик вскорости скончался.

Виновниками происшествия суд признал учителей, которые не усмотрели за юным пловцом. Педагоги оставили без присмотра малолетнего ребёнка в бассейне, хотя обязаны были вести постоянный контроль за поведением и местонахождением детей.

Им вынесен приговор по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Одному из них назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года два месяца, другому — ограничение свободы на срок два года.

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