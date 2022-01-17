Москва, 17 января 2022, 14:04 — REGNUM Поправки в нормативный акт Минпромторга России 719-ПП повысят уровень технологической независимости России, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.
Справка:
Поправки в разработанный Минпромторгом РФ проект поправок в 719-ПП вводит балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров.
Как сообщало ИА REGNUM, техника с зарубежными процессорами может получить допуск к госзакупкам, а это угрожает нацбезопасности, считает разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — компания «МЦСТ».
Читайте также: Производитель «Эльбрусов» предупредил об угрозе новых критериев госзакупок