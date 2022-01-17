Москва, , 14:04 — REGNUM Поправки в нормативный акт Минпромторга России 719-ПП повысят уровень технологической независимости России, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Квантовый процессор

«Предложенный проект изменений в ПП-719 был проанализирован экспертами АНО «Вычислительная техника», в состав которого входят не только лидеры, но и в целом большая часть всех разработчиков и производителей отечественных конечных изделий в области вычислительной техники, а также, что очень важно, представители ведущего разработчика отечественных процессоров компании «Байкал Электроникс».

Предложенная система обеспечивает качественное всестороннее развитие разработки и производства вычислительной техники с четко заданной приоритезацией применения отечественных процессоров.

Это, действительно будет способствовать максимальному уровню технологической независимости и как следствие информационной безопасности России», — считает эксперт.

Справка:

Поправки в разработанный Минпромторгом РФ проект поправок в 719-ПП вводит балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров.

Как сообщало ИА REGNUM, техника с зарубежными процессорами может получить допуск к госзакупкам, а это угрожает нацбезопасности, считает разработчик отечественных процессоров «Эльбрус» — компания «МЦСТ».

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