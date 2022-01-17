Минск, , 14:04 — REGNUM В феврале должны состояться совместные учения Вооруженных сил Белоруссии и России. Об этом 17 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания, на котором велось обсуждение совместного оперативного учения ВС РФ и Белоруссии, его слова приводит агентство БелТА.

На учениях Mil.ru

«Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что указанные маневры будут проходить на западной и южной границах Белоруссии.

«Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения», — указал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что свой военный контингент около границ Белоруссии продолжает наращивать Украина.