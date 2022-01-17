Бухарест, 17 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Городская администрация столицы Румынии Бухареста планирует ввести в городе дополнительные карантинные ограничения в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 января сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, соответствующие меры будут рассмотрены на заседании Специальной консультативной группы, в которую входят Управление общественного здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям и городская инспекция образования.

Как ожидается, в течение ближайших нескольких дней в Бухаресте будут окончательно закрыты бары, рестораны и ночные клубы, ограничено количество посетителей театров и кинотеатров, а также запрещены митинги, демонстрации и другие массовое мероприятия, число участников которых превышает 30 человек. Помимо прочего, мэрия Бухареста выделит дополнительные средства на расширение отделений для зараженных коронавирусом в местных больницах и клиниках, и закупку специального медоборудования для указанных учреждений.

Напомним, по состоянию на 17 января количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,9 млн человек. Из них в стране скончались 59 240 человек. В Бухаресте показатель заболеваемости составил 5,17 случаев на тысячу жителей.