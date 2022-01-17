Таллин, , 14:02 — REGNUM В понедельник, 17 января, в Таллине началась подача ходатайств о компенсации расходов на электричество, газ и отопление. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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Отмечается, что данная мера предназначена для смягчения последствий подорожания энергоносителей и связанных с ними коммунальных услуг.

«Цель пособия — поддержать семьи с низким и средним уровнем дохода при оплате возросших счетов. Среди потенциальных получателей пособия — несколько десятков тысяч семей, в связи с чем мы наняли для обработки заявлений 13 новых сотрудников районных управ», — сообщила вице-мэр Таллина Бетина Бешкина.

Прописанные в Таллине жители смогут частично возместить расходы за период с сентября 2021 по март 2022 года.

Таллин открыл специальную инфолинию для обращений с вопросами о компенсации. Задать вопросы о компенсации расходов на энергию могут горожане и квартирные товарищества.