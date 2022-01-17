Минск, , 14:01 — REGNUM Александр Лукашенко 17 января заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Белоруссии и России. Оно станет ответом на милитаризацию региона у границ Белоруссии с Прибалтикой, Польшей и Украиной, где «готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному», сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко сообщил своим генералам, что у белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс военнослужащих, техника и вооружение. Он отметил: «Более того, Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока (который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, — заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит) с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?»

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«На территории Польши и стран Прибалтики на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов Америки. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные «горячие головы» уже открыто призывают к войне. Мы слышим эти заявления», — сообщил Лукашенко при обсуждении доклада.

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По мнению Лукашенко, не выдерживает никакой критики предлог для концентрации войск НАТО и украинских кадровых «националистов-радикалов», проводящих спецоперацию «Полесье» у белорусских границ — якобы для противодействия нелегальной миграции. Руководитель постсоветской республики заявил: «Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются на Украину идти, мы это прекрасно понимаем. С Украины свои люди бегут, а они будут «защищаться от мигрантов из Белоруссии».

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Лукашенко сообщил, что в такой обстановке ещё в декабре 2021 года он договорился с Владимиром Путиным «совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Белоруссии — это тоже граница Союзного государства». Он подчеркнул необходимость «в этом западном и южном регионе, «белорусском балконе», провести солидные учения», подчеркнув: «Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)»

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