Мадрид, 6 июля, 2017, 17:24 — ИА Регнум. За последние 24 часа сотрудники морской спасательной службы Испании спасли 183 мигрантов, которые пытались добраться до европейской страны из Северной Африки, 6 июля сообщает Associated Press.

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Вечером 5 июля спасатели обнаружили лодку с 42 мигрантами на борту около юго-западного мыса Трафальгар. Через несколько часов в этом же районе обнаружили еще одну лодку с 45 людьми на борту, включая женщин и детей.

Также спасатели эвакуировали еще 96 человек с трех лодок, которые обнаружили на полпути между Испанией и Марокко.

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Напомним, на этой неделе в море Альборан пропали без вести около 50 человек. Спасатели эвакуировали трех человек с почти затонувшей резиновой лодки, которая перевозила до 52 мигрантов. 6 июля в морской спасательной службе Испании заявили, что поиски пропавших без вести проводиться не будут.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, в море Альборан ежедневно тонут в среднем 12 мигрантов.