Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В столице Чувашии с отравлением угарным газом госпитализированы четыре человека, в том числе двое подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города Чебоксары.

Углекислый газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о происшествии в одной из квартир по улице Гражданской поступила вечером 16 января. По данным мэрии, отравились угарным газом четыре человека: две женщины и двое подростков.

«По предварительной информации, причиной стал вентиляционный канал, который не работал при закрытой форточке», — говорят в администрации Чебоксар.

В мэрии также уточняют, что пострадавшие госпитализированы в больницы: состояние подростков оценивается как стабильное, женщин — тяжёлое.

В настоящее время поставлена заглушка на газовую колонку.

В ГКЧС Чувашии отмечают, что 16 января произошло возгорание двух жилых домов — предварительно, из-за неисправности устройства или неисправности дымовой трубы. Один пожар потушен в Канаше, другой — в Чебоксарах.