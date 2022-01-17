Москва, 29 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Джумахон Курбонов, 12-й фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле», работал на одной из московских строек, сообщил сотрудник хостела, в котором жил этот человек.

Кадр из видео Джумахон Курбонов

«Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Вам, наверное, больше информации скажет строительная компания», — процитировал сотрудника хостела РЕН-ТВ.

Работник гостиницы отметил также, что в Москве идёт активное строительство.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885453" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта. Погибли 145 человек, среди них шесть детей, ещё 550 человек пострадали.

Четверых непосредственных участников теракта сотрудники ФСБ задержали на следующий день, 23 марта, в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Суд отправил их под арест до 22 мая. В рамках уголовного дела о теракте 23 марта задержали ещё семь человек. Суд 25, 26 и 29 марта арестовал ещё пятерых фигурантов дела.

Сотрудники ФСБ 31 марта задержали в Дагестане троих боевиков, готовивших теракт в городе Каспийске. Один из задержанных сообщил, что снабдил террористов из «Крокуса» деньгами и оружием.

Басманный суд Москвы в апреле отправил под арест 10-го и 11-го фигурантов дела о теракте в «Крокусе». 26 апреля стало известно о 12-м фигуранте — гражданине Таджикистана Курбонове. Выяснилось, что 11 апреля его на 15 суток задержали за мелкое хулиганство. Его и раньше привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения. В России он проживал с июля 2023 года. Также известно, что по статье о мелком хулиганстве привлекали брата Курбонова Сухроба.

Суд 27 апреля отправил его под арест до 22 мая по делу о теракте в «Крокусе». По версии следствия, Курбонов обеспечивал совершивших теракт участников организованной группы средствами связи и их оплатой.