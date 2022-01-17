Сана, , 14:12 — REGNUM В Йемене раскрыли подробности нападения на аэропорт Абу-Даби, в результате которого были уничтожены хранилища авиационного топлива. Об этом сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на свои источники в командовании ополчения йеменских повстанцев-хуситов.

По данным источников, в операции были задействованы беспилотники и баллистические ракеты.

«20 беспилотников и 10 йеменских баллистических ракет поразили стратегические цели в ОАЭ» — говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, несмотря на заявления властей ОАЭ о том, что пожары удалось потушить, в аэропорту всё ещё слышны взрывы, а часть самолётов не может сесть из-за сильного задымления.

Как сообщает Al-Mayadeen, хуситы официально взяли на себя ответственность за атаку.