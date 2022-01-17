Рига, , 13:58 — REGNUM С оранжевого на максимальный красный повышен уровень опасности для Риги и окрестностей в связи со штормом и бурей, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Последствия снежной бури © ИА REGNUM

Прогнозируется, что во второй половине дня понедельника, 17 января, в северной Латвии резко усилится северо-западный ветер с порывами до 33 метров в секунду. Ожидается, что уровень воды в реке Даугава столицы может подняться на метр выше нормы.

Красный уровень опасности означает возможность причинения стихией значительного ущерба на обширных территориях, а также ситуации, угрожающие жизни людей. Жители должны следовать информации и инструкциям оперативных служб и быть готовыми к чрезвычайным мерам, в том числе эвакуации.

Ранее настоящий снежный шторм обрушился на Эстонию. Утром 17 января ветер местами достигал скорости 30−32 м/с.Спасательные и коммунальные службы предупредили о последствиях шторма жителей республики и приступили к ликвидации последствий шторма, рекордного за последние годы.