Москва, 17 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 17 января провёл рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Как сообщила пресс-службе Кремля, главными темами обсуждения стали ситуация в сфере здравоохранения и судостроительной отрасли.

Kremlin.ru Игорь Бабушкин

«У нас ситуация достаточно стабильная. Мы ввели QR-коды и попросили наших жителей предъявлять их при посещении торговых центров, мест, где у нас большое скопление людей: это и концерты, и спортивные состязания, это кафе и рестораны. Мы не ввели QR-коды для транспорта, не ввели QR-коды для посещения аптек и продовольственных магазинов.

На сегодняшний день мы научились как открывать ковидные койки в течение суток, так и — при отсутствии необходимости — возвращать койко-места в стационар по оказанию плановой медицинской помощи, — рассказал Бабушкин.

Также глава региона сообщил президенту о ходе прививочной компании.

«Нам удалось практически на 100% вакцинировать работников социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, общепита, системы жилищно-коммунального хозяйства. Мы пошли дальше: мы организовали подворовой обход, для того чтобы максимально охватить людей пожилого возраста, с разъяснением и предложением, что называется, на месте вакцинироваться», — заявил губернатор.