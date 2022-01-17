Москва, 17 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На фоне конфликта Владимира Зеленского и Петра Порошенко на Украине может начаться политический кризис, и этого опасается Запад. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность на Украине

«Больше всего на Западе, когда они говорят о неизбежной русской агрессии, боятся того, что в самих украинских городах население выйдет на улицы против того и против другого», — заявил Пряхин.

«Потому что цены растут на газ, безработица тоже растёт, население за эти годы независимости сократилось на 10 млн… потому что эта обстановка, которая создана, всё более и более нетерпима», — указал он.