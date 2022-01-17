Тегеран, , 13:55 — REGNUM Власти Ирана готовы возобновить работу своего посольства в Саудовской Аравии, однако в этом вопросе все зависит от Эр-Рияда. Об этом 17 января заявил официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде, его слова приводит пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

«Иран готов открыть свое посольство в Саудовской Аравии, но зависит это от саудовской стороны и ее действий. Мы предпримем все подготовительные действия, чтобы этот путь увенчался успехом», — сказал он.

Также Хатибзаде отметил, что на сегодняшний день власти Ирана сконцентрированы на запуске работы представительства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что президент РФ Владимир Путин в Москве проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.