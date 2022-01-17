Лос-Анджелес, США, , 13:55 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс вновь обратилась к своей сестре Джейми Линн Спирс. Об этом 17 января пишет E!

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Певица объяснила, почему именно так отреагировала на интервью сестры в шоу Good Morning America. «Я сказала несколько резких слов, потому что ты, очевидно, причинила мне боль теми вещами, которые ты придумываешь обо мне… Я на самом деле очень смущена тем, что ты придумываешь, потому что, честно говоря, это совсем не похоже на тебя», — считает артистка.

Бритни Спирс также отметила, что большую роль в её конфликте с сестрой играет их семья. «…мы обе должны согласиться с тем, что семья никогда не была так строга к тебе, как она была строга ко мне. То, что папа сделал со мной, не делают даже с преступниками… Ты говоришь, что любишь меня, но ты по-прежнему предана людям, которые причиняют мне больше всего боли», — говорит певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бритни Спирс прокомментировала интервью сестры в шоу Good Morning America и опубликовала пост в личном Twitter-аккаунте на эту тему. Певица отрицала все высказывания Джейми Линн в её адрес — она считает, что родственница пытается таким образом разрекламировать свои мемуары.

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