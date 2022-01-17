Пий-Хемский район, Тыва, 17 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Пий-Хемском районе Тувы 15 ноября произошло ДТП, в котором погибла женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, на 769 км федеральной трассы Р-257 «Енисей» легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

МВД Тувы Смертельное ДТП в Туве

55-летняя местная жительница с двумя внучками 11 и 13 лет на Honda Fit Aria ехала в Кызыл. По данным ведомства, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, врезавшись в автобус «Луидор 320 602». В результате женщина погибла на месте.

«11-летняя пассажирка с перелом плечевой кости справа была госпитализирована в травматологическое отделение Ресбольницы, 13-летней девочке оказана разовая медицинская помощь. Все участники дорожного движения были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

18 пассажиров и водитель автобуса при этом не пострадали. В крови последнего алкоголя не выявлено. Факт наличия или отсутствия спиртного в крови погибшей выяснят по итогам патологоанатомического исследования.