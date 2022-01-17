Сантьяго, 17 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Согласно еженедельным данным, опубликованным 16 января чилийским статистическим агентством Cadem, уровень одобрения правительства Чили в борьбе с пандемией упал на 9% по сравнению с предыдущим опросом.

Gob.cl Себастьян Пиньера и Габриэль Борич

Среди опрошенных только 26% граждан одобряют администрацию президента Себастьяна Пиньеры. 67% высказались о резко отрицательном отношении к действиям главы государства.

Напротив, одобрение избранного президента Габриэля Борича выросло на семь пунктов и достигло значения в 53%, несмотря на то, что с его предложением освободить задержанных за беспорядки и насилие во время демонстраций 2019 года согласились лишь 32% опрошенных.