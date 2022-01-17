Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Грузия начнёт импортировать лекарства из Турции, что должно способствовать снижению цен на них в грузинских аптеках. Об этом 17 января заявил на совещании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Он сообщил, что правительство республики приняло постановление, которые открывает грузинский рынок для лекарственной продукции из Турции. Медикаменты должны соответствовать стандарту GMP (Надлежащая производственная практика).

«Лекарство, которое в Грузии стоит 10 лари (около 3$), в Турции можно купить за 2 или 3 лари. Это значительно и быстро снизит цены на медикаменты в Грузии», — заявил премьер-министр.

Стоит отметить, в ноябре Гарибашвили признал, что в Грузии следует принять меры по снижению цен на лекарства. Он не исключил, что будет вводиться государственный контроль над ценообразованием в секторе фармацевтики.