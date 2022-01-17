Москва, 17 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российский актер Леонид Куравлев находится в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с воспалением легких. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР Леонид Куравлев

«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», — сказала она.

Гущина уточнила, что COVID-19 у Куравлева не подтвердиляь. Она также пожелала актеру здоровья.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного советского и российского актера Леонида Куравлеване подтвердилосьзаражение коронавирусом.