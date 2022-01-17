Сан-Хосе, 17 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Эксперты-психологи из Фонда социального страхования Коста-Рики (CCSS) предупредили, что депрессия может стать серьезной проблемой для здоровья, особенно если она повторяется и имеет умеренную или тяжелую степень. Об этом пишет Prensa Latina.

Депрессия

Психолог из Национального управления психологии Коста-Рики Альфонсо Вильялобос Перес заявил, что это расстройство оказывает значительное влияние на показатели смертности и заболеваемости в Коста-Рике.

По его словам, депрессия влияет на людей всех возрастов и очень существенно на подростков и пожилых людей, число которых увеличилось с начала пандемии коронавируса.

Специалисты считают, что уровень выявления депрессии у подростков в возрасте от 15 до 19 лет вызывает тревогу и продолжает расти. Также, по их словам, пожилые люди являются возрастной группой, наиболее подверженной этому заболеванию.

Вильялобос призвал всех вовремя заметить, когда член семьи или друг переживает депрессивную стадию, и обратиться за необходимой помощью.

Признаками депрессии являются замкнутость, нарушения сна и аппетита, отсутствие концентрации, чувство усталости, незаинтересованности и суицидальные мысли, сказал он.

«Следует отбросить мнение, что это простое снижение настроения или эмоционального состояния, поскольку это может быть связано с возникновением других заболеваний, таких как острый стресс, фобии, тревога, навязчивые расстройства, и во многих случаях это сильно связано с суицидальными мыслями», — предупредил он.