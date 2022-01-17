Сеул, , 13:53 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 17 января телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которыми обсудил пуски ракет с территории КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители трех стран поделились оценками действий Северной Кореи, обсудили меры противодействия и план их реализации. Они также договорились продолжить тесное сотрудничество для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и скорейшего возвращения КНДР за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории международного аэропорта Сунан был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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