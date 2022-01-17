Сеул, 17 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 17 января телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которыми обсудил пуски ракет с территории КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По их словам, представители трех стран поделились оценками действий Северной Кореи, обсудили меры противодействия и план их реализации. Они также договорились продолжить тесное сотрудничество для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и скорейшего возвращения КНДР за стол переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории международного аэропорта Сунан был произведен запуск, предположительно, двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

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